Пять способов упаковки подарков, с которыми справится любой

Расскажем как порадовать близких красивой упаковкой сюрпризов.

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Каждый раз перед праздником, будь то Новый год или чей-то день рождения, мы задаемся вопросом, что подарить близкому человеку. После того, как подарок выбран, мы расслабляемся, но перед нами стоит еще одна задача — упаковать подарок!

Пять способов, с которыми справятся даже те, кто никогда раньше этого не делал.

Подарочный пакет

Самый простой и распространенный способ — положить подарок в праздничный пакет. В каждом супермаркете можно встретить их любого размера и на любой праздник. Но и этот способ можно сделать креативнее. Например, продеть концы ленточек, которые служат ручками, в отверстия на противоположной стороне пакета. Таким образом, сверху его можно будет затянуть и он будет выглядеть необычно. Также можно купить белый пакет, на котором изобразить что-то, что нравится получателю, так подарок принесет ему гораздо больше эмоций. Если вы не умеете рисовать, на пакете можно написать пожелание (к тому же их поместится больше, чем в открытке).





Коробка для подарка

Магазины предлагают широкий ассортимент готовых подарочных коробок, которые вы можете подобрать по дизайну и размеру. Вам останется лишь повязать ее бантом или приклеить цветочек из ленты, которые также продаются в магазинах. Есть путь сложнее, взять обычную коробку (обувную, например) и обклеить ее бумагой. Тут можно включить фантазию: сочетать цвета, выбрать принт, использовать наклейки, блестки, пуговицы и любой декор, который придется вам по душе. Внутрь коробки можно положить бумажную стружку или мишуру, чтобы подарок выглядел наряднее.





Упаковочная бумага

Сразу предупреждаем, что этот способ не для слабонервных! Для него необходимо иметь сноровку и выдержку. Самый простой этап — покупка бумаги. На прилавках представлено множество вариантов. Купить бумагу лучше с запасом, на случай, если сразу не получится упаковать подарок. Далее переходим к упаковке: нужно разложить бумагу, в середину листа поместить подарок (если подарок маленький, нужно отрезать необходимое количество бумаги), свернуть верхний и нижний край к середине подарка, далее свернуть два других края. Сложности могут возникнуть с предметами неправильной формы. В таких случаях мы рекомендуем аккуратно заворачивать края, чтобы прикрепить их основному листу.





Прозрачная упаковка

Еще один простой способ сделать подарок наряднее: купить прозрачную упаковочную бумагу (такой еще оформляют букеты в цветочных магазинах) и ленту. На лист бумаги поместить подарок, углы бумаги поднять наверх, примять и повязать лентой. Далее на бумагу нужно направить поток теплого воздуха из фена. Осторожнее с подарками, которые могут расплавиться! От воздуха бумага уменьшится и как бы облепит ваш подарок.





Многоуровневая упаковка

Чтобы сделать ваш подарок веселее, можно пошутить над получателем. Для этого презент должен быть небольшого размера, иначе может ничего не получиться. Для этого запасаемся большим количеством газет и лентой. Подарок нужно завернуть в газету, а потом проделать это еще раз. Делать это нужно столько раз, пока подарок заметно не увеличится в объемах. Все это нужно повязать лентой, а потом наблюдать, как получатель подарка разматывает газеты, чтобы добраться до своего сюрприза.