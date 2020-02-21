Оригинально и со вкусом: что подарить близким на 23 Февраля и 8 Марта?

10 небанальных сюрпризов для обеих половин человечества.

В преддверии 23 Февраля и 8 Марта поисковики традиционно «взрываются» от запросов, в которых и женщины, и мужчины пытаются найти что-то особенное для своих близких. Причем особый энтузиазм и придирчивость проявляют те, кто уже однажды обжегся на презентах, купив что-то из «запрещенного» списка — носки, пену для бритья, сковородку или дешевый шоколад — и вместо благодарных объятий получил в лучшем случае сухое «Спасибо», а в худшем — испорченный скандалом вечер.

Учиться на чужих ошибках куда безопаснее и дешевле: расскажем, что действительно порадует в так называемый гендерный праздник, не вгоняя в краску дарителя и самого получателя презента.

Магнитный строительный браслет станет незаменимым помощником каждому «рукастому» мужчине. Отзывы — сплошь положительные: сильная половина хвалит мощность неодимовых магнитов: они надежно держат на себе саморезы и шурупы, которые больше не нужно искать по карманам и коробкам. Многие оценили и приятную яркость самого браслета — на «Озоне», к примеру, можно купить фиолетовый, оранжевый или зеленый варианты.





Функциональность перчатки-фонарика впечатляет мужчин не меньше: с таким аксессуаром хоть в поход, хоть в электрощиток или под капот железного коня — быстро осветит все темные места, не вынуждая изворачиваться с дополнительными источниками света. В комплекте к двойному светодиоду сразу идут батарейки, но не забудьте их вытащить перед тем, как отправлять перчатку в стиральную машинку — да, по инструкции ее можно чистить таким нехитрым способом.





Фитнес-браслет прочно и, скорее всего, навсегда вошел в жизнь каждого современного человека, и если у вашего мужа/жены/коллеги (нужное подчеркнуть) до сих пор нет этого многофункционального гаджета — самое время побаловать близкого человека новой и, к слову, недорогой техникой. Фитнес-браслет проследит за сердечным ритмом, подсчитает шаги, оценит качество сна и оповестит о звонках и сообщениях — и все это за 999 рублей!





Выпить бокал хорошего алкоголя в праздник (или без повода) — святое дело. Охладить любимый напиток помогут специальные камни из стеатита — абсолютно безопасного для здоровья материала. Перед использованием каменные кубики кладут в морозилку на пару часов, а после опускают несколько штук в стакан — охлаждение не хуже, чем ото льда, а вот о неизбежном разбавлении коктейля водой больше не придется беспокоиться. К тому же, выглядит камень более чем солидно — мужская компания оценит обновку.





На первый взгляд, машинка для суши — та самая противопоказанная кухонная утварь, которую так не любит получать в подарок прекрасный пол. Но одно дело — гипотетическая чеснокодавилка, и совсем другое — элегантное приспособление для не менее элегантной и экзотической еды, к которой питает теплые чувства почти что каждая. С машинкой подружится как профи, так и новичок: достаточно «загрузить» внутрь нори, рис, красную рыбку и затянуть готовый ролл. Гастрономическое путешествие в Азию станет возможным в любой свободный вечер.





Стопроцентное попадание обеспечит качественный смартфон. Компания Xiaomi за считанные годы обогнала многих лидеров рынка, привлекая оптимальным соотношением цены и технических характеристик. Мощная батарея, хорошее разрешение камеры и сочные цвета корпуса — радоваться такому подарку девушки будут долгие годы. Кстати, за покупку Xiaomi Redmi 8A можно получить фитнес-браслет в подарок.





Хорошее освещение — залог удачного макияжа. Быть идеальной каждый день поможет специальное зеркало с подсветкой: оно не только обеспечивает десятикратное увеличение, но и дает ровный, чистый свет — повторить любую технику нанесения теней будет куда проще с таким аксессуаром. На подставке есть специальный органайзер для косметики — еще одно «за» в пользу покупки такого изделия к 8 Марта.





Готовь сани летом, а комплект спутникового телевидения — 23 Февраля. Поверьте, столько слов благодарности в принципе возможно услышать только от мужчины, который летом, накупавшись в озере и насладившись роскошным ужином из шашлыка, удобно устроится на даче перед экраном, а там — вот сюрприз! — все любимые программы: футбол, хоккей, ну, или кулинарные шоу (ведь мы не мыслим стереотипами).





Удобно собрать и одновременно подсушить волосы после душа поможет мягкое полотенце-тюрбан из микроволокна. Повышенная впитывающая способность сэкономит время на сушке горячим феном и к тому же сбережет волосы от негативного воздействия температур. Нехитрая конструкция крепится на пуговицу. Размер универсальный — сядет на любой обхват головы и длину волос, останется только выбрать цвет: на «Озоне», к примеру, есть симпатичный малиновый.





Компактный увлажнитель воздуха — настоящая палочка-выручалочка для организма в сезон горячих батарей. Жалобы на заложенность носа и сухость кожи слышны из каждого утюга, а виной всему, что логично, — иссушенный воздух. Для дома лучше приобрести вариант большего объема и с обилием режимов, а на рабочий стол можно поставить самый простой, но от того не менее полезный и необычный увлажнитель с пальмами внутри.



