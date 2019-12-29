Специалисты дали рекомендации южноуральцам, которые хотят отметить Новый год в тропических странах

Что сделать, чтобы отдых прошел безопасно.

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Южноуральцев, которые решили провести новогодние каникулы в жарких странах, предупредили об опасных инфекциях и болезнях. Особенно легко заразиться от укуса насекомых, находясь в страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании.

Собираясь в поездку, обязательно ознакомьтесь об эпидемиологической ситуации в стране, куда Вы собираетесь, о необходимости вакцинации от заболеваний. Помните о мерах профилактики малярии, которая характеризуется приступами лихорадки, высокой температурой, увеличением печени и селезенки. За месяц до вылета проконсультируйтесь с врачом-инфекционистом по месту жительства о приеме химиопрофилактических препаратов. Если вы почувствовали недомогание уже вернувшись домой, обратитесь за медицинской помощью. Лица, прибывшие из эндемичных по малярии стран, подлежат наблюдению в течение трех лет.

В странах с экваториально-тропическим климатом нужно пользоваться репеллентами, носить рубашки с длинными рукавами и брюки. Меньше привлекают насекомых одежда светлых тонов. Также рекомендуется носить сетчатые рубашки, куртки с капюшоном. Не забудьте средство, снимающее зуд после укусов насекомых, спите под москитной сеткой. От солнечного и теплового ударов вас защитят головные уборы, одежда из легких натуральных тканей, крем от загара, а также много жидкости.

«Для проживания необходимо останавливаться только в помещениях с централизованным водоснабжением и канализацией. При обнаружении в номере кровососущих насекомых или грызунов, необходимо обратиться в администрацию с целью принятия срочных мер по уничтожению насекомых и обеспечения вас фумигатором», — напомнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Употребляйте продукты, приобретенные в супермаркетах, пейте кипяченую или бутиллированную воду. Не забывайте о соблюдении правил гигиены.