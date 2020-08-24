Пять лет не замечали опухоль: от рака лёгких скончался житель Копейска

Незадолго до смерти мужчина подал на больницу, где ежегодно проходил обследование, в суд.

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В минувшую субботу в Копейске Челябинской области 50-летний мужчина скончался от рака лёгких. Несмотря на то, что обследование копейчанин проходил ежегодно, врач не видел опухоли внушительного размера. Печальную историю сайту «Первый областной» рассказала супруга погибшего Алла Бобняк.

В 2006 году Александра Бобняка сняли с учёта туберкулёзного диспансера, сообщив, что он полностью здоров, только флюорографию необходимо делать ежегодно, и если какие-то изменения будут, то Александру обязательно об этом сообщат. Мужчина не хотел повторения болезни, поэтому строго следовал рекомендациям врачей и даже бросил курить.

«Мой муж проходил флюорографию ежегодно в городской больнице № 1 и каждый раз получал: „легочные поля чистые“. В сентябре 2019 года я сходила, получила результат, легочные поля снова были чистыми, а уже через месяц у него появились сильные боли под правой лопаткой. Мы думали, может, мышцу потянул, потому что он у меня был физически развит и никогда его ничто не беспокоило. Даже гриппом почти никогда не болел. А тут такое. Я его послала в больницу. Заподозрили остеохондроз, назначили курс лечения, мы его прошли, но ничего не помогло. Я даже несколько раз неотложку вызывала, настолько сильные боли были. Потом невролог — у неё мы тоже наблюдались — что-то заподозрила и отправила на снимок лёгкого. Пришёл на рентген, и его сразу же положили в больницу»,— рассказывает Алла Бобняк.

В больнице Александру сделали дообследование и выявили рак лёгкого. Размеры опухоли были уже 10 на 11 сантиметров. Онколог отправил мужчину в Областную больницу, там выписали обезболивающие, но они не помогали. Другое лекарство тоже не помогло. Копейчанин недоумевал: неужели за три месяца образовалась такая большая опухоль?

«У нас как раз после ремонта больницы открылся этот кабинет, он пошёл, врач был на месте. Сказал, что работодатель попросил результат флюорографии, что он годен к работе. Ну, врач ему поставил печать, что он годен. И добавил, что он полностью здоров. На что Саша его спросил, что, ничего, что у него уже третья стадия рака, вторая группа инвалидности? И как врач может это прокомментировать? Врач ему ответил,ч то он может идти жаловаться, куда хочет»,— добавляет супруга погибшего.

Алла и Александр обратились за экспертизой в страховую компанию. Экспертиза показала, что копейчанин болел раком с 2014 года. А в 2019 году лёгкое уже сильно уменьшилось в объёме.

«Мы хотели решить всё с больницей № 1, где мой муж проходил обследование, мирно, но они не хотели признавать свою вину, и мы пошли в суд. Но медики знают исход такого заболевания и замедляли процесс. Заявили третье лицо, и мы снова начали ждать. Они делали упор на то, что флюорография не предназначена для выявления онкологии. Я уже была на суде, там мне сказали, что их не устраивает эта экспертиза страховой компании, что нужна судебно-медицинская. Муж уже плохо себя чувствовал и сказал, что не дождётся её. Потом стало ещё хуже. И вот вскоре скончался»,— рассказала Алла Бобняк.

Сейчас жена погибшего не жалеет ни сил, ни здоровья, чтобы добиться справедливости, тем более об этом просил женщину её муж перед смертью.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области сайту «Первый областной» сообщили, что на сегодняшний день судебное разбирательство продолжается.

«Минздравом Челябинской области будет проводиться дополнительная проверка по этому случаю. Необходимо отметить, что летальный случай находится на особом контроле и по нему проходят отдельные разборы нашими внештатными специалистами»,— прокомментировали в ведомстве.

Редакция сайта «Первый областной» выражает родным и близким Александра соболезнования.