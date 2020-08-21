Умер бывший игрок «Металлурга» и «Трактора» Константин Исаков

Экс-хоккеист скончался на 54-м году жизни.

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Не стало бывшего игрока «Металлурга», «Трактора», администратора хоккейного клуба «Сочи» и экс-начальника «чёрно-белых» Константина Исакова. Воспитанник магнитогорской школы хоккея скончался на 54-м году жизни, сообщили сайту «Первый областной» представители магнитогорской и челябинской команд.



«В течение игровой карьеры выступал за клубы „Металлург“, „Трактор“, „Bodens IK“, „Olofströms IK“, „Mörrums GoIS“, „Sudrets HC“, „Vallentuna BK“. Вместе с магнитогорским „Металлургом“ становился бронзовым призером МХЛ в сезоне 1994/1995. После завершения спортивной карьеры занялся развитием хоккея на роликовых коньках в России. В 1997 году стал участником чемпионата мира по ин-лайну в составе сборной России»,— рассказали в пресс-службе магнитогорского «Металлурга».

В 2020 году Константин Исаков стал администратором ХК «Сочи». О причинах гибели бывшего хоккеиста не сообщается. Персонал «Металлурга», «Трактора» и «Сочи» выражают соболезнования семье и родственникам Константина Исакова.