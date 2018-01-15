/ Челябинцев ждут в обустроенных купелях на Крещение

Пять мест готовы на Смолино, Первом озере и Шершневском водохранилище.

В Челябинске готовятся к Крещенским купаниям. 19 января купели на нескольких водоемах города будут оборудованы спусками, также там будут дежурить сотрудники экстренных ведомств. Горожан ждут на Смолино, Первом озере и Шершневском водохранилище.



В первую очередь не стоит купаться в проруби людям, недавно переболевшим или имеющим признаки заболевания ОРВИ и гриппа. Чтобы не переохладиться, нужно успеть раздеться, окунуться в прорубь и после выхода из купели вытереть тело махровым полотенцем, одеться в течение 5 минут в сухую теплую одежду, не синтетическую, и выпить горячий чай. Также не рекомендовано купаться в ледяной воде людям, имеющие ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, заболевания легочной системы, хронический бронхит, бронхиальную астму, хронические и воспалительные заболевания мочеполовой системы. — рассказал сайту «Первый областной» фельдшер Ассоциации спасателей Григорий Лигостаев.

Ознакомиться со списком безопасных купелей можно в нашем материале.

