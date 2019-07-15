Наталья Котова раскритиковала ход работ по восстановлению дорог

Подрядчики не успевают закончить работы в срок.

Сегодня, 15 июля, глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить контроль над восстановлением дорог после ремонта теплосетей.

Во время аппаратного совещания, глава управления по благоустройству Владимир Жучков заявил о том, что некоторые подрядчики, ответственные за восстановление территорий от ремонтных работ теплосетей, задерживаются до 1 октября. Когда Наталья Котова попыталась узнать причину подобных задержек, зам главы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов заявил, что подрядчик просто не успевает выполнить работы на всех участках.

«Жители города устали от раскопок. Они же там месяцами находятся. Наведите порядок в этой сфере», — заявила Наталья Котова.

Также глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказал о статусе проектов ремонта на трех прогулочных маршрутах: на проспекте Ленина, улице Воровского и Тернопольской. По его словам, проект благоустройства будущей «второй Кировке» Тернопольской задержан на госэкспертизе из-за выявленных нарушений.