Алексей Текслер провёл встречу с жителями Миасса

Глава региона пообщался с южноуральцами после участия в открытии автопробега.

Сегодня, 13 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер сразу после автопробега дорожной техники «Урал» провёл встречу с жителями города Миасс, где обсудил с южноуральцами все волнующие их вопросы.

Диалог с миассцами прошёл во Дворце автомобилестроителей. Глава региона не только отметил все достоинства этого уникального города Южного Урала, но и обратил внимание на существующие на сегодняшний день проблемы.

«Миасс – один из крупных городов нашей области по отгрузке готовой продукции. Но существует некоторая напряженность в городе. Люди считают, что есть определенный застой. В социальном развитии есть проблемы: благоустройство, общественный транспорт, ЖКХ, образование, медицина. Тем не менее потенциал у Миасса есть: мощное машиностроение. А совсем недавно город получил статус ТОСЭР», – констатировал Алексей Текслер.

Глава региона в первую очередь хотел услышать от горожан о проблемах, которые волнуют жителей больше всего. Ведь именно такие встречи помогают сфокусироваться на вопросах, которые требуют незамедлительного решения.

Одной из самых важных тем, которую затронул Алексей Текслер, стала очистка озера Тургояк и благоустройство его набережной.

«Есть уникальный природный объект – озеро Тургояк. Многие говорят о развитии туризма, но нужно подумать, сколько этот водоем может принять человек. Нужно серьезно проинвентаризировать его состояние. Необходимы точные расчеты, чтобы минимизировать возможный ущерб. С одной стороны, есть желание людей достойно отдыхать, с другой стороны, нельзя нанести экологический ущерб. Сначала мы должны очистить озеро от нечистот, а потом решить, как этот нацобъект развивать»,

— подчеркнул глава региона.

Южноуральцы, присутствовавшие на встрече, внимательно слушали главу Челябинской области и не стеснялись задавать вопросы, вступать в диалог. Все озвученные проблемы Алексей Текслер фиксировал в свой блокнот, и уже в ближайшее время этот список будет передан в работу ответственным лицам и ведомствам.