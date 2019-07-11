Алексей Теклер получил удостоверение кандидата

Перед ответственным моментом глава региона решил прогуляться по «Кировке» и поговорить с молодёжью.

Сегодня, 11 июля, Алексею Текслеру Избирательная комиссия Челябинской области торжественно вручила удостоверение кандидата. По дороге в Избирком глава региона решает немного прогуляться по главной пешеходной улице Челябинска.





После сбора всех обязательных документов и выполнения необходимых условий Алексей Текслер официально стал кандидатом в губернаторы Челябинской области.

«Я рад стать зарегистрированным кандидатом на пост губернатора Челябинской области, пройти все процедуры, которые требует законодательство Российской Федерации. Дальнейшие действия: работать, продолжать встречаться с людьми, ездить в районы, муниципалитеты. Впереди еще много дел», — рассказал сайту «Первый областной» глава региона.

Этот важный момент Алексей Текслер решил скрасить пешей прогулкой. На центральной улице Челябинска главу региона сразу узнали жители города. Одна из молодых девушек, испытывая лишь лёгкое стеснение, подошла к Алексею Текслеру, чтобы обсудить волнующие её вопросы. Глава Челябинской области с радостью уделил время юной жительнице Челябинска.





В ходе разговора глава региона отметил, что все улицы города должны находиться в таком же состоянии, как и главная улица столицы Южного Урала.

После приятного разговора глава региона не отказал молодой девушке в просьбе сделать с ним селфи.



