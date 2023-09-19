В Челябинской области до 2022 года признали аварийными 200 тыс. кв. м жилплощади

Дома пойдут под снос по новой федеральной программе

В Челябинской области с 2017 по 2022 годы было признано аварийными и подлежащими сносу около 200 тысяч квадратных метров жилплощади. Расселение этих домов начнется после вхождения региона в соответствующую федеральную программу. Об этом сегодня, 19 сентября, в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) сообщил глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе.

Напомним, что в этом году Челябинская область досрочно завершила программу по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года. Об этом в августе заявил губернатор Алексей Текслер, уточнив, что в регионе началась разработка новой программы для продолжения сноса непригодных к проживанию домов.

По словам Юлия Элбакидзе, за время действия предыдущей программы на Южном Урале было расселено порядка 200 тысяч «квадратов» аварийной жилплощади, или 609 домов. Новые квартиры получили более 12 тысяч человек. На участие в новой программе претендует такой же объем жилплощади.

За предыдущие шесть лет на снос «аварийки» и приобретение людям новых квартир в Челябинской области было потрачено порядка 8 млрд рублей, где также учтены федеральные средства. Помимо этого область ежегодно самостоятельно тратила на те же цели по 1 млрд рублей, чтобы увеличить темпы расселения, а также помочь жителям тех домов, которые не попали в адресную программу.

Юлий Элбакидзе напомнил, что для расселения аварийного дома его собственникам необходимо заказать экспертизу, которая должна признать строение непригодным для проживания. После этого подается заявка на расселение и снос этого дома. Дом включат либо в федеральную, либо в региональную программу расселения.