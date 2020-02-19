Открылась продажа летних авиабилетов из Челябинска в Симферополь

Маршрут появится на время тёплого сезона.

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Жители Челябинской области летом смогут летать в Симферополь на прямых рейсах. Маршрут «Челябинск — Симферополь» и рейсы в обратном направлении запускает авиакомпания «ИрАэро».

«Мы рады сообщить, что летнее расписание нашей авиакомпании будет максимально "курортным". Крым стал настоящей туристической Меккой для россиян, поэтому мы значительно расширяем географию полётов из Симферополя и запускаем прямые рейсы сразу в восемь городов России», — сообщает генеральный директор перевозчика Юрий Лапин.

Летний маршрут откроют с 26 мая по 29 сентября. Рейсы из Челябинска в Симферополь будут вылетать по вторникам в 14:10, прибытие в 15:25, обратный рейс будет отправляться по вторникам в 8:00, возвращаясь в Челябинск 13:10 (время вылета и прилета местное).

Продолжительность полёта составит чуть больше трёх часов. А стоимость путешествия — от 4850 рублей в одну сторону.