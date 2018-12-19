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/ Верховный суд исключил опьянение из списка отягчающих обстоятельств

Верховный суд исключил опьянение из списка отягчающих обстоятельств

Поправки связаны с изменением в законодательстве.
сегодня в 19:05
  |  Общество

Верховный суд России исключил само по себе опьянение из отягчающих обстоятельств преступления. Во вторник, 17 декабря, пленум ВС РФ внес изменения в два постановления: от 20 декабря 2011 года № 21 и от 22 декабря 2015 года № 58. Оба касаются практики назначения уголовного наказания и исполнения приговора, а поправки связаны с изменением в законодательстве.

Само по себе совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание. — говорится в новой редакции пленума.

Впрочем, отягчающим обстоятельством опьянение стать все же может. В этом случае Верховный суд напоминает, что в описательно-мотивировочной части приговора судья должен указать мотивы, по которым он пришел к выводу о необходимости признания такого состояния обвиняемого отягчающим обстоятельством.

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