/ Кассационный суд превратит Челябинск в новый юридический центр Урала

Он заработает в Челябинске с 1 июля.

В 2019 году в Челябинске открывается кассационный суд общей юрисдикции. В нем будут рассматриваться жалобы на судебные решения, которые уже вступили в силу, а также по новым обстоятельствам. Так, Челябинск может стать новым юридическим и политическим центром Урала.

С 1 июля в Челябинске начинает работать седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Он будет обслуживать сразу несколько регионов. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В новом кассационном суде будут рассматривать дела всего Уральского федерального округа: Пермского края, Курганской, Тюменской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа. Располагаться он будет в здании Главпочтамта на улице Кирова.

Отметим, в нынешнем году в России создадут сразу пять апелляционных и девять кассационных судов. Такие меры нужны, чтобы разделить две этих инстанции, снизив таким образом коррупционные риски.

Добавим, южноуральская столица конкурировала с Тюменью и Пермью, однако благодаря лоббированию интересов нашего региона губернатором Борисом Дубровским, суд откроется в столице Южного Урала.