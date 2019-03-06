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/ Пьяного жителя Ростовской области сняли с рейса «Магнитогорск — Шереметьево»

Пьяного жителя Ростовской области сняли с рейса «Магнитогорск — Шереметьево»

Мужчина выражался нецензурной бранью и оскорблял полицейских.
сегодня в 16:13
  |  Происшествия

31-летнего жителя Ростовской области сняли с рейса из Магнитогорска до Москвы. Мужчина выражался нецензурной бранью, а при доставлении в отдел полиции оскорбил правоохранителей.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВОД на транспорте, сообщение о том, что на борт рейса «Магнитогорск — Шереметьево» требуется наряд полиции, поступило в дежурную часть линейного пункта полиции во вторник, 5 марта, вечером.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где установили жителя Ростовской области, 1987 года рождения, который во время посадки на самолет находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью и своим конфликтным поведением мешал работе экипажа. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете. Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛПП в аэропорту Магнитогорска, где в отношении него полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ СВД на транспорте.

Кроме того, за нецензурную брань в адрес сотрудников полиции мужчине может грозить статья «Оскорбление представителя власти». Ее санкция предусматривает штраф до 40 тысяч рулей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, или же исправительными работами на срок до 1 года.

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