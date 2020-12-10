Пьяная женщина парализовала работу двух бригад «скорой» в Челябинске

Дамочка требовала от медиков увезти в больницу соседа по коммуналке.

В ночь на четверг, 10 декабря, две бригады челябинской «скорой» оказались взаперти в жилом доме на улице Карпенко, 36. Пьяная женщина не выпускала медиков из квартиры, требуя госпитализировать её соседа по коммунальной квартире. Об этом «Первому областному» рассказали жильцы того же дома.

«Сосед гражданки чем-то заболел. Может, коронавирусом. Накануне его возили в больницу, но не положили — вернули домой. Это вызвало возмущение у соседки. Ещё с вечера в её квартире гуляла компания, выпивали. А около часа ночи к ним приехала "скорая". И почти сразу же из-за стенки понеслись пьяные крики: „Я не выпущу никого, пока вы не заберёте его в больницу!“. Потом к дому подъехала вторая бригада. На этот раз соседка кричала, что нужно вызывать полицию и прокуратуру. Наконец прибыл наряд полиции, и врачей отпустили. Правда, гости гражданки шумели до пяти утра», — рассказали соседи.

Факт инцидента подтвердил главный врач городской станции скорой помощи.

«Работа двух бригад «скорой» действительно была парализована из-за конфликта, но сказать, что кого-то взяли в заложники, нельзя. А подробности, думаю, вам расскажут горздрав и полиция», — заявил Александр Васильев.

В полиции области корреспонденту «Первого областного» пояснили, что в квартире произошёл бытовой конфликт. Квалифицировать это как удержание или взятие в заложники нельзя. Инцидент действительно был зафиксирован, но его удалось решить на месте приехавшему наряду полиции. Проводится проверка инцидента.

По словам соседей, буйная женщина уже несколько лет не дает покоя всем жильцам дома. Дамочка постоянно в загулах, а в её комнате собираются шумные компании. А ведь вместе с ней живет двухлетний сын. Соседи уже не раз обращались в органы соцзащиты и к полицейским, чтобы оградить мальчика от такой жизни, но нарушений проверяющие не нашли.