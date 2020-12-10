Число умерших от коронавируса и его осложнений в Челябинской области превысило тысячу человек

Свежая сводка Минздрава на утро 10 декабря 2020 года.

Челябинская область вышла на своеобразное плато по числу вновь зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция выявлена у 297 человек, среди которых два школьника. Всего с начала пандемии на Южном Урале подтверждены 29 тысяч 649 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На лечении остаются 9 тысяч 591 человек. Накануне выписаны 426 южноуральцев.

«Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 1 102 196. За прошедшие сутки — 7 764 теста. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0», — сообщили в Минздраве региона.

К сожалению, умирают от новой инфекции в области чаще и чаще. Так, на утро 10 декабря Минздрав сообщает уже о 15 скончавшихся пациентах. Это новый рекорд по умершим за одни сутки.

Непосредственно сам коронавирус оборвал жизнь шести женщин — 63, 64, 65, 67 и 84 лет, а также трёх мужчин — 60, 65 и 71 года.

От сопутствующих болезней скончались:

— 70-летний мужчина с лимфолейкозом и гипертонией;

— 70-летний мужчина с инфарктом и лёгочно-сердечной недостаточностью;

— 82-летняя пациентка с сахарным диабетом и лёгочно-сердечной недостаточностью;

— 73-летняя женщина с сахарным диабетом и гипертонией;

— 81-летний мужчина с пневмосклерозом и атеросклерозом аорты;

— а также 63-летняя женщина с очаговым пневмосклерозом и гипертрофией миокарда.

Общее число погибших жителей Челябинской области с начала пандемии составило 1 010 человек.