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/ Путник с верблюдом удивил жителей Челябинской области

Путник с верблюдом удивил жителей Челябинской области

Соломенные фигуры появились вблизи Магнитогорска.
сегодня в 17:48
  |  Общество

Соломенный путник и верблюд украсили развилку трассы Магнитогорск — Карталы под городом металлургов. Снимки необычной скульптуры появились сегодня, 5 декабря, в социальных сетях.

В комментариях в группе «Подслушано Магнитогорск» пользователи оценили креативность автора.

Красотааа! — написала Кристина Салова

Интересно придумали. — отмечает Василина Богинская

Автор скульптуры неизвестен, однако его работа получила признание среди подписчиков различных городских групп области в социальных сетях. Многие отмечают, что место выбрано не случайно, поскольку именно там в свое время проходил великий шелковый путь.

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