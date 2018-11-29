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«Первый областной» узнал, что построят на площади Революции.
/ Памятнику Ленину на площади Революции вернули прежний вид

Памятнику Ленину на площади Революции вернули прежний вид

Постамент облицевали гранитом с того же месторождения, что и в первый раз.
сегодня в 17:34
  |  Общество

Ремонтом памятника Ленину остались довольны все: и челябинские коммунисты, и администрация. Приемка работ прошла 29 ноября. На мероприятии объяснили, что реставрация шла полгода из-за остановки работ летом. Тогда комиссия проверяла, все ли в порядке с памятником. Кроме того, раскрыли секрет происхождения гранита для новой облицовки.

Сейчас памятник облицован гранитом с того же самого месторождения, что и прежде. Понятно, что он отличается по цвету, ведь на трибунах грант старый, а любой памятник впитывает осадки и пыль. Плюс в ходе работ была проведена гидрофобизация. — рассказала сайту «Первый областной» директор центра историко-культурного наследия Челябинска Юлия Краснова.

В работу подрядчика вошла облицовка постамента и части лестниц, частичная замена покрытия вокруг постамента, а также реставрация букв и очищение статуи.

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