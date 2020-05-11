Путин призвал соблюдать санитарные нормы во всех регионах до конца эпидемии

При этом, если необходимо, принимать дополнительные меры.

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Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин во время совещания поручил главам всех регионов сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в своих регионах.

«У нас большая страна, и эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, но на предстоящем этапе — этапе смягчения ограничений — мы должны быть ещё более осторожными и внимательными. Нельзя руководствоваться общей калькой. Поэтому начиная с 12 мая на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю правительству, главам субъектов, главным санитарным врачам контроль за их соблюдением»,— сказал президент.

Также он отметил, что это нужно для того, чтобы не допустить отката назад и новой волны эпидемии.