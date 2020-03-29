Поправки о кредитных каникулах граждан поручил подготовить Путин

Правительство РФ должно представить поправки к 20 апреля 2020 года.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в России президент Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Банком России подготовить поправки в законодательство о кредитных каникулах физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 20 апреля 2020 года. Однако отсрочку можно будет взять не всем гражданам.

«...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление заемщикам (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) права на обращение в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора в целях приостановления срока исполнения обязательств на срок до шести месяцев, а также предоставление индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа»,— цитирует поручение президента ТАСС.

Однако заявление об отсрочке могут подать те граждане и индивидуальные предприниматели, доход которых стал ниже на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 за месяц, предшествующий дате подачи заявления.

Кроме того, в поправках должно быть прописано, что в период кредитных каникул кредиторы не будут иметь право штрафовать граждан за просрочку платежей.