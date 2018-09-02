/ Общественные собрания по пенсионным изменениям не собрали участников на Южном Урале

Согласованные митинги прошли в нескольких муниципалитетах.

Сегодня, 2 сентября, жителей нескольких муниципалитетов Челябинской области пригласили на общественные собрания по поводу пенсионной реформы. Согласованные митинги состоялись в Коркино и Троицке. Однако отклика у жителей они не вызвали, поскольку на мероприятия пришло гораздо меньше заявленного числа участников.

В Коркино заявлено до 600 участников, фактически пришло 50 человек. Организаторы в Троицке заявили 1 тысячу участников, фактически оказалось в пять раз меньше — всего 200 человек. — стало известно сайту «Первый областной».

Напомним, ранее Президент России обратился к жителям страны с обращением. В нем Владимир Путин огласил несколько смягчающих поправок в новый законопроект, которые рассмотрит Государственная дума во втором чтении. Среди них — снижение пенсионного возраста для женщин, «льготные условия» для многодетных матерей, повышение размера выплат выше инфляции, введение ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста и сохранение всех федеральных льгот. Подробнее об изменениях читайте здесь.