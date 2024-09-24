Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля

Владимир Путин освободил от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в тексте указа.

Владимир Якушев был назначен на должность полпреда в 2020 году. С 15 июня 2024 года Владимир Якушев занимает должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».