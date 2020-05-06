Владимир Путин обсудит рекомендации по выходу из режима ограничений

Глава государства проведет совещание по коронавирусу сегодня, 6 мая.

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Владимир Путин сегодня, 6 мая проведет совещание, на котором обсудит рекомендации по выходу из режима ограничений. Ранее соответствующее поручение он дал членам Правительства РФ. Также президент заслушает информацию о принятых решениях в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», ― цитирует его «РИА Новости».

Члены Кабмина расскажут о принятых для поддержки экономики и граждан мерах, а также расскажут о реализации механизмов помощи тем, кто потерял работу из-за пандемии.

Трансляцию совещания можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv и в социальных сетях сайта «Первый областной».