/ Владимир Путин 4,5 часа отвечал на вопросы россиян

Глава государства заверил, что все обращения проанализируют и проработают.

Россиян волновали проблемы повышения цен на топливо, привилегии многодетных семей, возможность начала третьей мировой войны, пенсионный возраст, проезд по крымскому мосту, обязательные ЕГЭ, закрытие сельских школ, зарплаты бюджетников, утилизация мусора, новейшее российское оружие, наличие преемника действующего президента и другое. Многие вопросы решались сразу же или переадресовывались компетентным лицам — на видеосвязи с Владимиром Путиным были министры и главы регионов.

Единственный вопрос из Южного Урала задала блогер Наталья Краснова. Девушка поинтересовалась, когда блогинг в России станет полноценной профессией. В ответ она получила комплимент от президента и обещание разобраться с ситуацией. После эфира Наталья Краснова призналась «Первому областному», что c удовольствием работала бы по специальности и вела преподавательскую деятельность, но воспользовалась советом Дмитрия Медведева и «ушла в бизнес».

В завершении «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что все вопросы будут проанализированы и проработаны.

Мы должны не просто прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада, мы должны быть во главе этого поезда. — резюмировал президент.

Эфир длился почти 4,5 часа и стал уже 16-м подобным мероприятием в президентской деятельности Путина. В целом число обращений достигло 2,5 миллионов. Ответа удостоились более 70 из них.