/ «Я все равно встречусь с Путиным!». Троицкая пенсионерка вернулась из Москвы

Женщина отвезла главе государства целую сумку подарков.

Жительница Троицка Трофимова Евгения Федоровна вернулась из столицы России. Женщина ездила к Владимиру Путину в день его «Прямой линии». Пенсионерка в свои 87 лет практически ничего не видит, но это не помешало ей основательно подготовиться к встрече с президентом. Своими руками она смастерила бумажных лебедей — символ чистоты и целомудрия. Этот подарок она планировала отдать главе государства лично в руки. Рукодельница связала 14 платков. Их она везла Валентине Терешковой и Татьяне Тарасовой. Женщина восторженно рассказывает, с какой надеждой на встречу она ехала в поезде.

Меня так здорово провожали в Москву. Мне такое большое внимание уделяли в поезде. Я приехала в день, когда Путин проводил «Прямую линию». На вокзале в столице меня встретила девушка-волонтер. Она отвезла меня в приемную президента. Но сказала, что с Путиным встреча не состоится, а Терешкова уехала. Все подарки я передала. Сказала, чтобы отдали лично в руки. Я не расстраиваюсь. Главное, что они получат от меня частичку моей души. — рассказывает сайту «Первый областной» Евгения Федоровна.

Попутчики Евгении Федоровны удивлялись, как родственники отпустили ее одну в такое серьезное путешествие. Но энтузиастка из Троицка на видела преград для поездки. За желание творить добрые дела женщине присвоено звание «Волонтер Победы». Следующую встречу с президентом пенсионерка запланировала на декабрь 2018 года.