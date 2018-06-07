/ Путин: «Третья мировая война может оказаться концом цивилизации»

Президент предложил выработать схемы международной безопасности.

Владимир Путин продолжает живое общение с россиянами. Несколько тысяч вопросов поступило в колл-центр. Один из вопросов, на который президент дал подробный ответ, касается третьей мировой войны.

Можно вспомнить Эйнштейна. Не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая — с помощью камней и палок. Третья мировая война может оказаться концом цивилизации. Это понимание должно сдерживать нас от крайних и опасных действий на международной арене. Кстати, то, что после второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира (региональные конфликты не считаются) — в мире был установлен паритет. Страх взаимного уничтожения всегда сдерживал участников международного общения от резких движений и заставлял уважать друг друга. Надо найти современные, отвечающие реалиям сегодняшнего дня формы взаимодействия. Пора сесть за стол переговоров и не только подумать, но выработать схемы международной безопасности. — прокомментировал Владимир Путин.

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