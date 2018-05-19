/ Путепроводу через железную дорогу на Курган нужен капитальный ремонт

На время 5-месячных работ автомобилистам предложены пути объезда.

Южноуральским автомобилистам, отправляющимся по трассе на Курган, нужно быть внимательными. На автодороге Р-254 «Иртыш» начинаются ремонтные работы. Сейчас в неудовлетворительном состоянии находится один участок — путепровод через железную дорогу. Каждый день там проезжает 15 тысяч автомобилей. Это в 1,5 раза превышает положенную суточную интенсивность. Подрядная организация укрепит и отремонтирует опоры, сменит покрытие, расширит проезжую часть путепровода.

Осуществляется полная замена элементов проезжей части путепровода в соответствии современным нормам по безопасности надежности и долговечности. Особое внимание уделяется конструкции гидроизоляции. Характеристики после капитального ремонта: 2 полосы движения по 3,75 метра, полосы безопасности по 2 метра и тротуары по 0,75 метра. Ширина искусственного сооружения увеличится с 9,8 метра до 14,23 метра. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На такую работу потребуется около 5 месяцев. Планируемая дата открытия путепровода — 25 октября.

Сейчас разработаны схемы объезда для автомобилей. Со стороны Челябинска — маршрут Аэропорт-Баландино-Северный обход-развязка на 24 километре Р-254 «Иртыш».

Со стороны Кургана сразу два маршрута: развязка на 24 километре Р-254 «Иртыш»-Копейск-Челябинск или развязка на 24 километре Р-254 «Иртыш»-Северный обход-Баландино-Аэропорт-Челябинск.