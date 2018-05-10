/ Очистить город от рекламы, проводов и выбросов. Губернатор раздал поручения оргкомитету ШОС

Челябинск начинает путь к преображению.

Поручения по саммитам ШОС и БРИКС получили сегодня представители региональной власти. Раздавал их губернатор Борис Дубровский. Собрав областной оргкомитет по подготовке города к мероприятиям, глава региона напомнил, насколько изменения в облике Челябинска перед саммитами важны. Но еще важнее, сообщил Борис Дубровский, чтобы новые объекты, инициативы и проекты были востребованы после 2020 года.

Наша цель — создать комфортную современную городскую среду с развитой инфраструктурой. Привести в порядок то, что уже есть, и сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей саммитов. Необходимо обеспечить консолидацию всех ресурсов, мобилизацию всех сил для решения общей задачи. Все объекты, которые будут построены к 2020 году, должны эффективно работать и после. Челябинск необходимо наполнять масштабной деловой активностью, привлекать крупные мероприятия в регион, задействовать создающиеся объекты для их проведения. Челябинск должен стать одним из лидеров среди городов России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой мирового уровня. — обратился к присутствующим Борис Дубровский.

Гостевые маршруты

Под категорию гостевых попадают 27 маршрутов, которые нужно привести в порядок. Поручено разработать концепцию развития уличной сети, учесть современные нормативные требования к разметке, остановочным комплексам, тротуарам. Необходимо еще раз обратить внимание на недострои, расположенные на гостевых маршрутах, да и жилые дома, которые уже нуждаются в реставрации, привести в порядок. Они будут выполнены в едином дизайн-коде, одинаково будут устроены придомовые территории.

Центр города

Основная работа придется на центр города. Именно здесь появятся два конгресс-холла, тут же возведут гостиницы. Недострои, которые используют не по назначению, нужно будет внести в реестр. С ними потом проведут работу: решат, сносить их, достраивать или реконструировать. Реконструировать будут даже скверы и парки, в целом устраивающие челябинцев. Зеленых зон в городе станет больше. Рекламных же вывесок — меньше: самодельные и несанкционированные вывески на фасадах уберут, рекламные баннеры в центре города вообще снимут. К тому же, нужно продумать безопасность таких конструкций, падающих из-за частых ветров.

Аэропорт

Воздушные ворота Челябинска, первое, что видят гости города, — аэропорт. Новый терминал скоро построят, в будущем реконструируют весь комплекс. Даже гостиницу аэропорта ждет ремонт. Все начнется после завершения экспертизы, которое ожидают в скором времени. Кроме того, расширят дорогу, которая ведет в аэропорт, установят шумозащитные экраны в нужных местах.

Экология

Это самая важная из обсуждаемых сегодня тем. Ее затронул даже Президент Владимир Путин, выступая после инаугурации. Челябинск уже начинает выполнять поручения главы государства. Например, до 35% выбросов в городе дает транспорт. Общественный решили перевести на газомоторное топливо, чтобы выхлопов было меньше. План по максимуму выполнят за два года.

Также нужно привести в порядок реку Миасс, протекающую почти через весь Челябинск.

Нашим достоянием является река Миасс, но то состояние, в котором она находится в Челябинске, ниже всякой критики. Мы не собираемся ограничиваться только облагораживанием участка реки в центре города. Поручаю Тефтелеву Евгению Николаевичу совместно с областным Минэкологии в течение месяца разработать проект благоустройства и развития реки Миасс по всей территории города Челябинска, начиная от Шершневского водосброса, детально остановившись на участке набережной от улицы Российской до улицы Кирова. Набережная станет логичным продолжением всеми любимой Кировки, образуя единую пешеходную зону. — сказал Борис Дубровский.

К 2020 году должна быть рекультивирована городская свалка, а еще ликвидированы очаги возгорания на Коркинском разрезе, уменьшено количество и вред стоков, идущих с Карабаша в Аргази, выполнено квотирование выбросов. Это работа уже не только для Челябинска, но и для всей области.

Помощь

Помогать участникам саммитов во время их проведения будут волонтеры. Уже сейчас нужно формировать команду, а затем обучать ее. Кроме того, волонтеры будут задействованы в проведении культурных мероприятий. Их подготовят не только для участников саммита, но и для жителей Челябинска, его гостей. Задействованы будут и творческие коллективы.