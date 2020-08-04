Губернатора попросили спасти зимний сад в Каслях

Аналогичных в Челябинской области нет, а существующему нужен ремонт.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 4 августа 2020 года, работает в Каслинском районе. В рамках рабочего визита глава региона посетил Дворец культуры имени И. М. Захарова, в котором для молодежи был организован лофт-центр.

«Для того, чтобы молодые люди могли реализовывать себя и продуктивно проводить время, был проведен ремонт помещения, закуплено оборудование: проектор и компьютеры. На центр в прошлом году было направлено 300 миллионов рублей, в этом — еще 450 миллионов рублей», — сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Кроме того, в здании ДК также была обустроена библиотека. Восстановить ее получилось в рамках национального проекта «Культура», на нее было направлено около 5 миллионов рублей. На данный момент она состоит из двух залов, которые посещают 3 тысячи читателей.

Однако у Дворца культуры имени И. М. Захарова все еще есть некоторые трудности. Уникальный зимний сад, который разбит в ДК, требует ремонта. Работники хотят сохранить сад, поскольку аналогичных на территории Челябинской области нет. На его реконструкцию необходимо около 6 миллионов рублей.

Напомним, что первой точкой, которую посетил Алексей Текслер, стало село Тюбук. Там губернатор пообщался с местными жителями и зафиксировал их проблемы. Также Алексей Текслер провел рабочую встречу с главой Каслинского района Игорем Колышевым.