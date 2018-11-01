/ Спецслужбы прочесывают здание правительства Челябинской области

Виной всему — сообщение о минировании.

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Сегодня, 1 ноября, в Правительство Челябинской области поступил анонимный звонок о минировании здания. На место происшествия тут же были стянуты все экстренные службы города, территорию оцепили, людей эвакуировали.

Неизвестный сообщил о том, что в здании находится бомба. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Кроме того, Дмитрий Федечкин отметил, что произошедшее не является учебной тревогой.

Сейчас на месте работают саперы, а также сотрудники экстренных служб и кинологи. В главном управлении МВД России по Челябинской области сообщили о начале проверки по факту звонка о минировании.

Отметим, Бориса Дубровского в момент происшествия на месте ЧП не было. Сейчас глава региона находится в Екатеринбурге на окружном совещании у полномочного представителя президента России по УрФО Николая Цуканова. О случившемся губернатору уже сообщили.