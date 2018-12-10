/ Кошка из Миасса уехала «разгружать» автомобиль, потерялась и вернулась домой

С вокзала беглянку доставили в целости и сохранности.

На одном из мебельных производств города Миасса появилась пушистая любимица. Кошка Люси стала полноценным членом коллектива, ее любят и в шутку называют ОТК (отдел технического контроля). Но пару дней назад мурлыка пропала, а в соцсетях расстроенные «коллеги» разместили посты с просьбой откликнуться тех, кто видел Люси.

И уже через несколько дней котейка оказалась на родном производстве. Она была найдена неравнодушными жителями неподалеку от вокзала.

Нашлась наша любимица! Нашлась очень далеко от производства, район вокзала, уехала туда, видимо, на «ГАЗели» при погрузке. Сама, конечно, она не нашла бы дорогу обратно! Но есть добрые люди еще, нам вернули Люси! Она приехала домой, ходит ластится, тарахтит, как трактор, и очень-очень счастлива! — пишет у себя на стене «ВКонтакте» Олеся, занимавшаяся поисками беглянки.

Теперь Люси снова будет контролировать сборку мебели и, будем надеяться, больше не поедет «разгружать» машины.