/ Гагары, кряквы и цапли принесли потомство на Таганае

Первый заплыв птенцов попали на видео.
Пополнение принесли пернатые обитатели национального парка «Таганай». На местном водоеме появились птенцы нескольких видов. Здесь увеличилась численность гагар, крякв и серых цапель. Пока малыши боятся отдаляться от родителей на большое расстояние, поэтому сейчас они плавают вместе. Как рассказывают сотрудники нацпарка, иногда гагаренок передвигается верхом на спине у своей матери.
Тесьминское водохранилище привлекательно для многочисленных птиц обилием корма и относительным покоем. Это очень популярная стоянка во время весенних и осенних пролётов. В этом году на акватории были замечены гоголи, хохлатая чернеть, чомга. — рассказала сайту «Первый областной» сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.
Также «зеленая зона» региона привлекает других птиц. Сейчас рядом с водохранилищем гнездится несколько пар перевозчиков, а также мелькают стрижи. Такое обилие пернатых привлекает и хищников — над водохранилищем дежурят коршуны, сапсаны и луни.