/ Льняная таганайская сова покорила жюри фестиваля «Туристический сувенир»

Скоро символ нацпарка «Таганай» появится в сувенирной лавке.

«Таганайская сова» — новая игрушка, символизирующая нацпарк, — стала одним из лучших сувениров Урала. Жюри фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» присудило птичке второе место. Игрушку-сову делают из льняного жгута. У нее большие глаза и забавные топорщащиеся уши. Скоро она появится в сувенирной лавке Центральной усадьбы.

Мы рады, что нашу идею оценили эксперты конкурса «Туристический сувенир» и сейчас работаем над расширением линейки. — рассказал директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев.



Всего в финале «Туристического сувенира» участвовали 150 работ. Лучшие отправятся в Нижний Новгород на большой финал фестиваля-конкурса.