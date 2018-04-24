Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.77 +0.45 75.79 +0.14
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Льняная таганайская сова покорила жюри фестиваля «Туристический сувенир»

Льняная таганайская сова покорила жюри фестиваля «Туристический сувенир»

Скоро символ нацпарка «Таганай» появится в сувенирной лавке.
сегодня в 10:48
  |  Общество

«Таганайская сова» — новая игрушка, символизирующая нацпарк, — стала одним из лучших сувениров Урала. Жюри фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» присудило птичке второе место. Игрушку-сову делают из льняного жгута. У нее большие глаза и забавные топорщащиеся уши. Скоро она появится в сувенирной лавке Центральной усадьбы.

Мы рады, что нашу идею оценили эксперты конкурса «Туристический сувенир» и сейчас работаем над расширением линейки. — рассказал директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев.

Всего в финале «Туристического сувенира» участвовали 150 работ. Лучшие отправятся в Нижний Новгород на большой финал фестиваля-конкурса.

Общество
Первые весенние цветы распустились в парке «Таганай» в День подснежника
20.04.2018
Первые весенние цветы распустились в парке «Таганай» в День подснежника
Общество
Создание биосферного резервата на основе нацпарка «Таганай» одобрили в ЮНЕСКО
17.04.2018
Создание биосферного резервата на основе нацпарка «Таганай» одобрили в ЮНЕСКО
Общество
Очистить от мусора и следов вандалов парк «Таганай» зовут южноуральцев
16.04.2018
Очистить от мусора и следов вандалов парк «Таганай» зовут южноуральцев
Общество
Национальный парк «Таганай» сделает подарок туристам к 27-летию
05.03.2018
Национальный парк «Таганай» сделает подарок туристам к 27-летию
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пропавшая на Южном Урале пенсионерка в шубе найдена мертвой
сегодня в 13:07
Пропавшая на Южном Урале пенсионерка в шубе найдена мертвой
Общество
Клавишник «золотого состава» ВИА «Ариэль» исполнит соло на юбилейном концерте
сегодня в 13:05
Клавишник «золотого состава» ВИА «Ариэль» исполнит соло на юбилейном концерте
Общество
«Президентские самолеты» начнет принимать челябинский аэропорт
сегодня в 12:41
«Президентские самолеты» начнет принимать челябинский аэропорт
Общество
Звездный дождь «прольется» над Южным Уралом в мае
сегодня в 12:36
Звездный дождь «прольется» над Южным Уралом в мае
Происшествия
Правительственное здание в центре Челябинска эвакуировали
сегодня в 12:12
Правительственное здание в центре Челябинска эвакуировали
Общество
Количество укушенных клещами южноуральцев выросло в 11 раз за месяц
сегодня в 11:42
Количество укушенных клещами южноуральцев выросло в 11 раз за месяц
Общество
Апрельский снегопад затормозил движение на М-5
сегодня в 11:20
Апрельский снегопад затормозил движение на М-5
Общество
Льняная таганайская сова покорила жюри фестиваля «Туристический сувенир»
сегодня в 10:48
Льняная таганайская сова покорила жюри фестиваля «Туристический сувенир»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6