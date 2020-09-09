Челябинцы могут поставить бесплатную прививку от гриппа

Для этого необходимо взять с собой только паспорт и полис.

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В Челябинске состоится очередная акция по вакцинации населения от гриппа. Прививку можно будет поставить в торговом комплексе «Елки». Данное мероприятие проходит в городе не впервые: более 600 челябинцев поставили вакцину в прошлые выходные в торгово-развлекательных комплексах «Алмаз» и «Куба».

«В этом эпидсезоне медики опасаются наложения гриппа на коронавирусную инфекцию, поэтому мы настоятельно рекомендуем челябинцам поставить прививку от гриппа, тем самым минимизировав риски для своего здоровья», — прокомментировал ситуацию заместитель Главы города Сергей Авдеев.

Завтра, 10 сентября 2020 года, поставить прививку можно будет в ТК «Елки», по адресу: улица 40 лет Победы, дом 1. С 15:00 до 19:00 челябинцев ждут в торговом комплексе. С собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.