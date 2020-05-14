Психолог рассказала, как не потерять семью во время самоизоляции

Многие пары начинают чаще ссориться, постоянно находясь в одном помещении.

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Из-за продленного режима самоизоляции многие пары терпят разлад в своих отношениях. Постоянное нахождение с партнером в замкнутом пространстве заставляет людей нервничать и ссориться. Психолог объяснила, какие шаги стоит предпринимать, чтобы не испортить отношения.

«Нужно задать себе искренний и честный вопрос: „Стоит ли ваш партнер того, чтобы сохранять эти отношения?“. Если ответ „да“, то стоит воспользоваться подсказками. Что нас чаще всего раздражает в партнере, когда мы находимся в замкнутом пространстве? Те привычки, которые мы раньше не замечали. Первый шаг: принять своего партнера как факт, с его привычками. Найти философское объяснение его привычке, чем она ему помогает. Следующий шаг: включить в ваши отношения игру для того, чтобы сохранить их. Научиться находить хорошее в партнере и заострять на этом внимание, хвалить друг друга за поступки. Привлекать партнера к домашним делам, использовать жеребьевку в моменты споров. Добавьте традицию слушать и выговариваться, проговаривать, что было плохого и хорошего, что вы чувствовали сегодня. Это раскроет каждого партнера по новому друг для друга», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ психолог Юлия Бугреева.

Жители Челябинска также делятся опытом решения конфликтов с супругами.

«Я 35 лет замужем, это нормальная жизнь, если кто-то немного друг друга раздражает. Если возникает спорный вопрос, в котором мы не можем достигнуть одной позиции с супругом, мы констатируем, что не можем достичь компромисса и оставляем этот вопрос», — отмечает жительница Челябинска.

Кроме того, челябинцы напоминают о том, что у партнера должно быть личное пространство и время, в которое вы сможете отдыхать друг от друга, занимаясь своими делами.