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Психолог объяснил, как поддержать выпускников в период экзаменов

Родителям советуют для начала вспомнить свою молодость.
сегодня в 10:53
  |  Общество

Весна — время не только расцвета природы и первых теплых деньков, но и пора экзаменов в школах. Каждый год для выпускников 9 и 11 классов май и начало июня становятся настоящей пыткой: давление со стороны школы и родителей растет, время экзаменов приближается, а способность усваивать информацию — падает. Помочь ребенку справиться со стрессом могут родители.

В предэкзаменационный период у детей может меняться не только психологическое состояние, но и физическое. Родителям, для того чтобы поддержать ребенка, нужно просто вспомнить, чего хотелось им, когда они находились в этом возрасте. Дайте ребенку время на личные дела и встречи с друзьями. Создайте дома атмосферу уюта, добра и тепла, чтобы ребенку хотелось возвращаться домой, а не бежать оттуда. — рассказала сайту «Первый областной» психолог Елена Панасенко.

Психолог отметила, что родители не всегда могут оценить объем информации, который «сваливается» на детей, поскольку программы и экзамены очень изменились. Именно поэтому родители требуют от детей больше, чем необходимо, наказывают их, лишая прогулок и личного времени, хоть это и неправильно.

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Комментарии

Елена Молканова
11:19, 21.05.2019
А может проще сделать экзамены как раньше, а не давить детей ЕГЭ?

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