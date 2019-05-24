/ Об особенностях организации и проведения ГИА в 9-х и 11-х классах расскажут в прямом эфире

Онлайн-конференцию для школьников проведет Министерство образования и науки Челябинской области.

В преддверии старта государственной итоговой аттестации 24 мая в пресс-центре ОТВ Министерство образования и науки Челябинской области проведет онлайн-конференцию для выпускников.

Спикеры встречи расскажут об особенностях организации и проведения ГИА в 9-х и 11-х классах в 2019 году, аспектах психологического сопровождения выпускников, вопросах профориентации и поступления в вуз. Заявленные участники конференции: Елена Коузова, исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области, Наталья Глинина, директор по развитию Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», Евгения Ситкина, кандидат психологических наук, психолог ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», Александр Губарев, ответственный секретарь приемной комиссии ФГАОУ ВО «ЮурГУ (Национальный исследовательский университет)» и Татьяна Шишкина, директор МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска».

Принять участие в онлайн-встрече можно 24 мая с 11:00 часов на сайте 1obl.tv и соцсетях «Первого областного».