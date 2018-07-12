/ Суд определит судьбу челябинки с расстройством психики, учинившей драку и заковавшей себя наручниками

Женщина долго скрывалась от следствия.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, прославившейся своими выходками. Челябинке вменяются применение насилия в отношении представителя власти и угроза убийством. Как оказалось, она не может контролировать свои действия.

Установлено, что женщина страдает органическим расстройством. Расследование уголовного дела затянулось, потому что она скрывалась от следствия, не являлась по повесткам. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Сейчас уголовное дело передано в Центральный районный суд. Там решится вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. Ожидается, что челябинка направится на длительное принудительное лечение.

Напомним, женщина уже неоднократно попадала в информационную повестку. Все началось в 2016 году. Тогда челябинка учинила драку в одном из популярных сетевых магазинов. Оттуда ее забрали в отделение, где после стычки женщина якобы подверглась избиению правоохранителями. В качестве доказательства нарушительница привела зафиксированные медиками побои.

Следующим шагом женщины стал одиночный пикет возле областной прокуратуры. Челябинка приковала себя ко входу наручниками, парализовав «движение». В результате активной «деятельности» против нее возбуждено уголовное дело.