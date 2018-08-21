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/ Златоустовский суд поставил точку в деле издевавшейся над детьми учительницы

Златоустовский суд поставил точку в деле издевавшейся над детьми учительницы

Татьяна Порсева не сможет заниматься профессиональной деятельностью.
сегодня в 10:29
  |  Общество

Сегодня, 21 августа, в Златоустовском городском суде огласили приговор учительнице местной школы, ставшей фигурантом громкого скандала после обвинений в издевательствах над детьми. Татьяне Порсевой вменялось две статьи — неисполнении обязанностей по воспитанию детей и причинении умышленного вреда здоровью ребенку. Женщина якобы применяла физическое насилие и психологическое воздействие по отношению к детям.

Златоустовский городской суд признал Татьяну Порсеву виновной и вынес ей наказание в 2 года условно. Также учителя на 2 года освободили от педагогической деятельности. — передал из зала суда корреспондент сайту «Первый областной».

Напомним, родители первоклассников из школы № 10 Златоуста обвинили педагога в издевательствах и поборах. Коллективную петицию с жалобами они направили руководству учебного заведения и прокурорам. Последние выявили ряд нарушений, после чего передали дело в суд. Порсева была отстранена от профессиональной деятельности начиная с сентября 2016 года, на время следствия. Длительные разбирательства чередовались со скандалами, подозрениями в поджоге дома учителя, а также взаимными обвинениям. Во время прений Татьяна Порсева не признала свою вину, назвав обвинения «размытыми и сложно доказуемыми».

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