/ Каждый третий челябинец считает, что его здоровье в порядке

Челябинцы рассказали о своем самочувствии.

По результатам опроса, проведенного челябинским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, жители Челябинска оценивают свое здоровье как «удовлетворительное». За этот вариант ответа проголосовали 49% респондентов.

Очень хорошим (10,3%) и хорошим (30,8%) свое здоровье считают молодые люди (преимущественно мужчины) в возрасте от 18 до 30 лет. Отмечается, что у опрошенных — высокий уровень достатка.

«Удовлетворительное» состояние выбирали женщины старше 50 лет, пенсионеры, люди со средним или специальным образованием, а также горожане со средним уровнем достатка.

За вариант «плохое» и «очень плохое» состояние здоровья проголосовали 5,5% и 1,3% опрошенных. Его выбирали пенсионеры и люди с низким уровнем материальной обеспеченности.

Большинство людей считает свое здоровье удовлетворительным, а еще практически половина — хорошим и очень хорошим.