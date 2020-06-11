Новые необычные скамейки появились на Кировке

Лавки прикреплены прямо к каменному парапету.

Послушать 00:00

Необычные скамейки стали устанавливать в центре Челябинска. На Кировке на каменных парапетах возле театра оперы появились места для сиденья без ножек. Скамейки прикреплены прямо на камни.



Отметим, что горожане часто используют парапет в качестве места для сиденья. Теперь, усилиями городской администрации, жители Челябинска смогут сидеть на удобных лавках.

«Кировка продолжает меняться: ставим новые малые архитектурные формы. Хотим, чтобы челябинцы привыкали к качественным решениям и благоустроенной среде, в которой хорошо всем: ребёнку, взрослому и пожилому»,— рассказали «Первому областному» в городском управлении архитектуры.

В этом году на Кировке проводят масштабный ремонт. С улицы города убирают старые киоски. На их месте установят павильоны в едином стиле. Также скамьи, урны и другие объекты обновились и на самом арбате.