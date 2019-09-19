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Южноуральские предприниматели узнают все об особенностях обращения с твердыми коммунальными отходами. Обучающий онлайн-вебинар при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей, Министерства тарифного регулирования и энергетики, Минэкологии и регоператоров области пройдет 24 сентября на сайте 1obl.tv. Начало трансляции — в 14:00.

Все интересующие вопросы уже сейчас можно отправлять на почту ombudsman174@mail.ru. В рамках трансляции на них ответят уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, и.о. первого заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга, начальник управления организации обращения с отходами Министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова, заместитель начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Екатерина Трунова, а также руководители региональных операторов.