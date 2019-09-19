Предпринимателей Челябинской области научат правильно обращаться с ТКО

Специалисты проведут вебинар и ответят на вопросы зрителей.

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Южноуральские предприниматели узнают все об особенностях обращения с твердыми коммунальными отходами. Обучающий онлайн-вебинар при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей, Министерства тарифного регулирования и энергетики, Минэкологии и регоператоров области пройдет 24 сентября на сайте 1obl.tv. Начало трансляции — в 14:00.