Предпринимателей Челябинской области научат правильно обращаться с ТКО
Предпринимателей Челябинской области научат правильно обращаться с ТКО
Специалисты проведут вебинар и ответят на вопросы зрителей.
Фото: sm-news.ru
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Южноуральские предприниматели узнают все об особенностях обращения с твердыми коммунальными отходами. Обучающий онлайн-вебинар при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей, Министерства тарифного регулирования и энергетики, Минэкологии и регоператоров области пройдет 24 сентября на сайте 1obl.tv. Начало трансляции — в 14:00.
Все интересующие вопросы уже сейчас можно отправлять на почту ombudsman174@mail.ru. В рамках трансляции на них ответят уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Челябинской области Александр Гончаров, и.о. первого заместителя министра
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга, начальник
управления организации обращения с
отходами Министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова, заместитель начальника ГУ «Государственная
жилищная инспекция Челябинской области»
Екатерина Трунова, а также руководители региональных операторов.