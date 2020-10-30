Прожиточный минимум на III квартал 2020 года определён в Челябинской области

На душу населения он составит 11 430 рублей.

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В Челябинской области определен прожиточный минимум за III квартал 2020 года. Он составит 11 430 рублей на душу населения, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона. Для трудоспособного населения прожиточный минимум определён на отметке в 12 247 рублей, для пенсионеров — 9 417 рублей и 11 965 рублей — для детей.



«В III квартале 2020 года отмечается рост величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению со II кварталом на 1,8% в основном за счет повышения цен на отдельные виды продуктов питания. По данным Челябинскстата, наибольший рост в цене показали апельсины — на 23,6%, яблоки — на 18,5%, картофель — на 10,3%, крупы овсяная и перловая — на 9,2%»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

По действующему законодательству величина прожиточного минимума в России устанавливается ежеквартально. Она зависит от стоимости продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину. В расчёте на душу населения и для трудоспособного населения ко второму кварталу она составила 101,8%, 101,4% — для пенсионеров и 102,3% — для детей.

Отметим, величина прожиточного минимума определяется для оценки уровня жизни населения в регионе и оказания госпомощи гражданам. С 2021 года по предложению Минтруда России планируется новый подход к ее установлению. Она будет определять исходя из медианного среднедушевого дохода.