/ Изношенные трубы под Миассом заменят к саммитам ШОС и БРИКС

На ремонтные работы выделено 50 миллионов рублей.

Повреждение металлических труб дюкеров канализации, расположенных под руслом реки Миасс было выявлено в ходе работ по закладке искусственного острова под деловой центр, который построят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Для предотвращения аварии, и на замену канализационного трубопровода губернатор выделил 50 миллионов рублей.

Напорный участок канализационного трубопровода Челябинска под руслом реки Миасс изношен. Если случится авария, канализационные стоки попадут в русло пруда ЧГРЭС реки Миасс. Допустить это нельзя. Мы решили выделить средства на капитальный ремонт этого участка, работы будут проведены до выполнения благоустройства территории будущего общественно-делового центра. — заявил Борис Дубровский.

Суть ремонтных работ заключается в протяжке в дюкер полиэтиленовой трубы, которая гарантирует герметичность канализации на всём протяжении трубопровода, в том числе и в акватории ЧГРЭС.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Сейчас идет активная подготовка к международным мероприятиям.