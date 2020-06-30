Провокационная «коронавирусная» реклама в Челябинске признана ненадлежащей

В нынешней ситуации ее размещение некорректно.

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В Челябинске один гостиничный комплекс разместил рекламу своих услуг в интернет-издании. Только вот данный баннер противоречит требованиям Закона о рекламе. Такое заключение сделало управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

В самой рекламе содержится изображение мужчины с короной на голове и текст «7 дней с короной и без вируса».

«Челябинское УФАС России указало, что реклама с данной информацией привлекает внимание потребителей, однако, ее размещение в настоящий период является некорректным по отношению к ситуации стремительного распространения коронавируса», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что согласно ч. 6 статьи 5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Поэтому использование в рекламе сравнения с коронавирусной инфекцией недопустимо.

Также Челябинское УФАС в рамках изучения этого рекламного баннера запросило мнение специалистов кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ.

Там также отметили, что данная реклама противоречит нравственным и морально-этическим нормам, в связи с пандемией COVID-19.

«Также Челябинское УФАС России указало, что рекламная информация не может быть достоверной согласно п. 6 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе (рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара), поскольку рекламодатель не может обладать информацией обо всех заболеваниях отдыхающих на территории комплекса», — добавили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Теперь за «коронавирусную» рекламу в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит данный гостиничный комплекс, будет возбуждено дело об административном правонарушении.