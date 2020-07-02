За прошедшие сутки COVID-19 нашли у 135 южноуральцев

В период пандемии от коронавируса вылечились 4444 жителей Челябинской области.

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Коронавирус подтвердился ещё у 135 южноуральцев. По официальным данным регионального оперативного штаба, на утро четверга, 2 июля, в Челябинской области выявлено 7859 случаев COVID-19. При этом в настоящий момент 3220 человек лечатся от заболевания, а полностью инфекция прошла у 4444 пациентов.



«За прошедшие сутки выписаны 65 человек. Всего 4444 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Вновь в регионе погибло три человека с коронавирусом. У всех он был в качестве сопутствующего диагноза. Возраст умерших — от 53 до 79 лет.

«За прошедшие сутки умерло три человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: острый лейкоз, ковид сопутствующий — пациент, 58 лет, хроническая обструктивная болезнь лёгких, ишемическая кардиомиопатия, ковид сопутствующий — пациентка, 53 года, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 79 лет»,— добавили в Минздраве региона.

Напомним, что в Челябинской области до 12 июля действует режим повышенной готовности, также сохраняется обязательное ношение масок. Несмотря на это, по распоряжению губернатора в регионе открываются кафе, летние веранды и спортзалы. Также возобновляется работа детских садов в обычном режиме.