На озерском «Маяке» выявили коронавирус у сотрудницы

Всего в южноуральской запретке уже 23 зараженных.

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Топ-менеджеры ПО «Маяк», входящего в госкорпорацию «Росатом», были вынуждены уйти на самоизоляцию. Дело в том, что у одной из сотрудниц химкомбината был обнаружен коронавирус. Об этом в видеообращении к горожанам и сотрудникам сообщил сегодня, 18 мая, гендиректор предприятия Михаил Похлебаев.

«Несколько разочарован тем, что мы не выполняем обычные вещи, которые должны делать в условиях коронавирусной пандемии. Как произошло: на даче встретили друзей из Каменска-Уральска. Все. Теперь волны пошли. Произошло инфицирование, и „Маяк“ вынужден принять опережающие меры, мы изолируем сейчас вторую волну контактов. И теперь по-настоящему начинаем чувствовать угрозу для нашего бизнеса, потому что на сегодня мы исключили из нашего общения топов наших, и надо их семьи беречь. Количество людей, которых надо изолировать, измеряется сотнями», — передает слова Похлебаева «Российская газета».

Всего в Озерске сегодня 23 зараженных новой коронавирусной инфекцией, трое из них — дети. Один человек выздоровел. По мнению гендиректора «Маяка» в настоящее время изолировать людей нужно начинать уже сотнями, чтобы избежать возникновения большого очага.

«В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 пребывает 20 заболевших. Они получают необходимое лечение. Двое пациентов по медицинским показаниям находятся на лечении в г. Челябинске. Новый пациент, заразившийся коронавирусом — ребенок (4 года), контактное лицо с заболевшими ранее. Дошкольное образовательное учреждение ребенок не посещал», — рассказали в администрации Озерского городского округа.

Все случаи заражения в южноуральской запретке завозные. В горадминистрации жителям напоминают, что в Озерске, как и во всей Челябинской области действует обязательный масочный режим. Это значит, что при посещении общественных мест — магазинов, парикмахерских, такси, поездок в городском транспорте и так далее — необходимо носить это средство индивидуальной защиты.