/ Все несанкционированные свалки в Челябинской области ликвидируют в кратчайшие сроки

На Южном Урале будут жестко контролировать работу регоператора по обращению с ТКО.

Жестко контролировать работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами будут в Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский. Жителям области должны быть заметны изменения в лучшую сторону: новые контейнеры, чистота на площадках, устранение несанкционированных свалок. Также Борис Дубровский отметил, что через месяц должна начаться работа по рекультивации Челябинской свалки.

Правительство области в течение месяца выберет исполнителя, который должен приступить к рекультивации свалки в Челябинске. К саммитам ШОС и БРИКС она должна перестать быть источником выбросов в атмосферный воздух. На это выделены федеральные и региональные средства, нам предстоит большая работа. Но точно такая же работа будет проводиться вокруг каждой маленькой свалки. Это очень важно, потому что подобные свалки есть и в Магнитогорске, и в малых городах. Все они должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки. — подчеркнул Борис Дубровский.

Эту задачу также будет выполнять региональный оператор, под надзором правительства области. К тому же, будет создан дополнительный общественный контроль данного вопроса.