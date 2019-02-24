Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.51 -0.03 74.33 +0.03
Челябинск
сейчас
 
-6 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Все несанкционированные свалки в Челябинской области ликвидируют в кратчайшие сроки

Все несанкционированные свалки в Челябинской области ликвидируют в кратчайшие сроки

На Южном Урале будут жестко контролировать работу регоператора по обращению с ТКО.
сегодня в 10:19
  |  Общество

Жестко контролировать работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами будут в Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский. Жителям области должны быть заметны изменения в лучшую сторону: новые контейнеры, чистота на площадках, устранение несанкционированных свалок. Также Борис Дубровский отметил, что через месяц должна начаться работа по рекультивации Челябинской свалки.

Правительство области в течение месяца выберет исполнителя, который должен приступить к рекультивации свалки в Челябинске. К саммитам ШОС и БРИКС она должна перестать быть источником выбросов в атмосферный воздух. На это выделены федеральные и региональные средства, нам предстоит большая работа. Но точно такая же работа будет проводиться вокруг каждой маленькой свалки. Это очень важно, потому что подобные свалки есть и в Магнитогорске, и в малых городах. Все они должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки. — подчеркнул Борис Дубровский.

Эту задачу также будет выполнять региональный оператор, под надзором правительства области. К тому же, будет создан дополнительный общественный контроль данного вопроса.

Общество
За порядком на контейнерных площадках и возле мусоропроводов будет следить ГЖИ
20.02.2019
За порядком на контейнерных площадках и возле мусоропроводов будет следить ГЖИ
Общество
Как исправить неточности в квитанциях за мусор, рассказали в ЦКС
19.02.2019
Как исправить неточности в квитанциях за мусор, рассказали в ЦКС
Общество
Проверять новую систему работы с ТКО в Челябинской области будут до конца года
18.02.2019
Проверять новую систему работы с ТКО в Челябинской области будут до конца года
Общество
12 миллиардов выделят на поддержку регоператоров ТКО
08.02.2019
12 миллиардов выделят на поддержку регоператоров ТКО
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Сокол
11:11, 24.02.2019
Прекрасная новость. И теневой бизнес на свалках перекроют, и вообще надо сокращать площади свалок.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Все несанкционированные свалки в Челябинской области ликвидируют в кратчайшие сроки
сегодня в 10:19
Все несанкционированные свалки в Челябинской области ликвидируют в кратчайшие сроки
Происшествия
Из дома, где произошла трагедия, в Магнитогорске снова эвакуировали людей
сегодня в 09:18
Из дома, где произошла трагедия, в Магнитогорске снова эвакуировали людей
Спорт
Этап Кубка мира по ски-кроссу в «Солнечной долине» — в полном объеме в эфире ОТВ
сегодня в 08:45
Этап Кубка мира по ски-кроссу в «Солнечной долине» — в полном объеме в эфире ОТВ
Общество
Борис Дубровский распек чиновников за чистые ботинки и заваленные снегом тротуары
  
вчера в 17:15
Борис Дубровский распек чиновников за чистые ботинки и заваленные снегом тротуары
Общество
Борис Дубровский вошел в список самых медийных мужчин России
вчера в 15:43
Борис Дубровский вошел в список самых медийных мужчин России
Спорт
Россиян нет среди победителей первого финального дня этапа Кубка мира по ски-кроссу
вчера в 15:17
Россиян нет среди победителей первого финального дня этапа Кубка мира по ски-кроссу
Общество
Самый чистый индий производят на Челябинском цинковом заводе
вчера в 14:54
Самый чистый индий производят на Челябинском цинковом заводе
Политика
Список «пилотных» городов для закона о квотировании выбросов расширился
вчера в 14:14
Список «пилотных» городов для закона о квотировании выбросов расширился
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6