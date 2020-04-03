Полицейские и экологи проверили соблюдение карантинных ограничений на Тургояке

Рейды проводят по поручению губернатора.

Послушать 00:00

В Челябинской области по поручению Алексея Текслера представители ведомств проводят проверки соблюдения карантинных ограничений в местах отдыха и на природоохранных территориях. Большинство баз отдыха не принимает постояльцев, однако есть объекты, где южноуральцы продолжают отдыхать.

«Так, на базе „Жемчужина Урала“ продолжают находиться семьдесят семь человек. Несмотря на принимаемые меры по защите постояльцев, режим самоизоляции соблюдается не в полном объеме. Сотрудники и жильцы свободно передвигаются по территории, при этом не обеспечены средствами защиты. Продолжает заселение и отель „Фонград“. Сюда приезжают даже жители соседних регионов, в частности Свердловской области, с семьями. Сам отель предоставляет полный перечень услуг, включая питание в ресторане», — рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Основными нарушителями продолжают оставаться рыбаки. Сотни людей приезжают с палатками и устраивают пикники. С ними провели профилактические беседы и попросили отправиться домой. Те, кто не подчинятся требованиям полиции, будут привлечены к административной ответственности.

Рейды проходят ежедневно. Напомним, работа санаториев, гостиниц, баз отдыха приостановлена до 1 июня.