Челябинские сауны и кальянные нарушают режим ограничений

В то время, как число заболевших растет, в этих заведениях продолжают принимать клиентов.

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Челябинские полицейские провели рейд по кальянным и саунам Челябинска. Сотрудники правоохранительных органов проверили, как в городе соблюдаются требования распоряжения губернатора. Таких проверок проведено уже порядка 40, и практически всегда полицейские выявляют нарушителей.

«Напомним, распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп установлен ряд ограничений для организаций и предприятий, в частности, приостановлена деятельность объектов сферы обслуживания с массовым посещением граждан, заведения общественного питания вправе осуществляют свою деятельность только на вынос», — рассказали в ОС со СМИ УМВД России по г. Челябинску.

Так и сегодня, нагрянув в одну из саун Челябинска, правоохранители встретили отдыхающих после парной горожан. Веники пришлось отложить в сторону и покинуть место отдыха. Подобным заведениям в рамках режима ограничений работать запрещено. Еще двоих посетительниц полицейские застали за распитием чая в кальянной.

На владельцев заведений были составлены административные протоколы за нарушение требований статьи 20.6.1 КоАП. Теперь им грозят штрафы от 30 до 300 тысяч рублей. В полиции отметили, что подобные рейдовые мероприятия будут продолжаться.